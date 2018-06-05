Либерман: Запущенные из Газы горящие воздушные змеи привели к пожарам. Израиль в долгу не останется

08:47 Источник: NEWSru.co.il

Министр обороны Израиляв понедельник, 4 июня, на заседании фракции "Наш дом Израиль" в Кнессете заявил: "Мы не готовы мириться с постоянными диверсиями, с запусками горящих воздушных змеев, беспорядками у забора на границе Газы... До сих пор диверсантами было запущено 600 горящих змеев, 400 из них были перехвачены, 200 упали на территории Израиля и привели к пожарам. Я не привык оставаться в долгу. Мы в долгу не останемся. Но наш ответ последует в удобное для нас время, когда это будет соответствовать нашим интересам".