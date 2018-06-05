В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция
10:05 05.06.2018 Источник: НГ-Online
Единственная русскоязычная радиостанция Sputnik закрылась в Финляндии после 19 лет работы. Об этом написала газета Markkinointi & Mainonta.Компанию купил финский радиохолдинг Basso Media, который не будет продолжать работать с радиостанцией и развивать ее бренд.
Радио Sputnik принадлежало компании Radio Satellite Finland Oy. Ее владелец — бывший акционер «Русской медиагруппы», основатель «Русского радио» Сергей Архипов. Медиаменеджер пока не прокомментировал сделку с Basso Media.
Вера Цветкова
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