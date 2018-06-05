Госдума ввела штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты
14:32 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий штрафы для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).
Согласно принятым поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы "будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей".
Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.
Поправки в КоАП являются сопутствующими к резонансному закону об анонимайзерах, принятому в конце весенней сессии Госдумы 2017 года. Этот документ запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.
Новости
- 14:12 05.06.2018
- Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций
- 14:00 05.06.2018
- Волгоградский губернатор хочет погрузить областной центр в детство
- 13:32 05.06.2018
- Более половины россиян пользуются кредитами
- 13:20 05.06.2018
- Сменился богатейший россиянин по версии Bloomberg
- 13:05 05.06.2018
- У Сеула есть сомнения относительно подписания мира с Пхеньяном - WSJ
- 13:00 05.06.2018
- Иран нарастит мощности по обогащению урана
- 12:32 05.06.2018
- Билл Клинтон не намерен лично принести извинения Монике Левински
- 12:20 05.06.2018
- У Украины нет средств на строительство военного флота - СМИ
- 12:05 05.06.2018
- Руководитель Роскомнадзора останется на своем посту - глава Минкомсвязи
- 12:00 05.06.2018
- В Израиле нейтрализовали террористов, готовивших покушение на Нетаньяху
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать