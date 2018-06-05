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Госдума ввела штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

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14:32 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий штрафы для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Согласно принятым поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы "будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей".

Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.

Поправки в КоАП являются сопутствующими к резонансному закону об анонимайзерах, принятому в конце весенней сессии Госдумы 2017 года. Этот документ запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.

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