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Новости

В Киргизии по обвинению в коррупции арестован экс-премьер Исаков

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17:12 05.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Киргизии по обвинению в коррупции арестован экс-премьер страны. Сапар Исаков будет содержаться в СИЗО до конца срока следствия по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности республики.

В апреле парламент Киргизии вынес вотум недоверия правительству Исакова по итогам его отчёта за прошлый год. Самый молодой по составу кабмин под его руководством принёс присягу в сентябре прошлого года. В истории страны это первая отставка правительства в связи с вотумом недоверия. Говорит Москва

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