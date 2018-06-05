ФРГ: Политики требуют выслать посла США из страны
20:15 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд политиков Германии выступили с требованием выслать из страны посла США Ричарда Гренелла в связи с его высказываниями об усилении позиции консерваторов в Европе. Об этом сообщает во вторник агентство ДПА.
"То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии", - заявил экс-глава СДПГ Мартин Шульц. По его мнению, вместо того чтобы сохранять нейтральную позицию в принимающей стране, Гренелл действует как представитель правых политических сил. "Я надеюсь, что пребывание господина Гренелла в качестве посла станет коротким", - добавил Шульц.
Подобной позиции придерживается и глава парламентской фракции германской Левой партии Сара Вагенкнехт. "Те, кто, как и посол США Ричард Гренелл, считают, что могут по- барски устанавливать, кто правит в Европе, не должны оставаться в Германии в качестве дипломата", - считает она.
Глава МИД Германии Хайко Маас объявил о предстоящей встрече с Гренеллем, на которой, как ожидается, будет поднят вопрос о высказываниях дипломата.
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