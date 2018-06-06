Украинским пограничникам не хватает техники для противодействия РФ в Азовском море
11:20 06.06.2018 Источник: REGNUM
Для противодействия России в бассейне Азовского моря украинским пограничникам не хватает техники. Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
По его словам, катера ведомства, предназначенные для патрулирования, «морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы РФ». В то же время Слободян добавил, что Украина готова ответить, если Россия вдруг решится «на агрессию».
Как сообщалось ранее, 28 мая глава крымского управления ФСБ России Виктор Палагин заявил, что украинские пограничники, причастные к задержанию российского рыболовецкого траулера «Норд», уподобились сомалийским пиратам и должны понести заслуженное наказание. ИА REGNUM
Новости
- 12:20 06.06.2018
- В сети появилась фотография сверхзвукового китайского военного беспилотника
- 12:05 06.06.2018
- В Японии разработали зонт-беспилотник
- 12:00 06.06.2018
- Россия оказалась в последней десятке международного рейтинга миролюбия
- 11:32 06.06.2018
- Тракторный завод в Волгограде переходит от БМД к мелиорации
- 11:05 06.06.2018
- В РФ будет проведена реформа аспирантуры
- 11:00 06.06.2018
- Катар рассматривает возможность вступления в НАТО - СМИ
- 10:32 06.06.2018
- Бизнесмен Дымов и писатель Лукьяненко создадут сайт общественной инициативы "За Собянина"
- 10:32 06.06.2018
- Потребление широкого профиля из алюминия в России может составить 25 тысяч тонн в год
- 10:20 06.06.2018
- Сборная РФ по футболу продлила безвыигрышную серию до семи матчей
- 10:05 06.06.2018
- Палестинцы приветствовали отмену матча Аргентина-Израиль в Иерусалиме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать