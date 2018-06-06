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Украинским пограничникам не хватает техники для противодействия РФ в Азовском море

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11:20 06.06.2018 Источник: REGNUM

Для противодействия России в бассейне Азовского моря украинским пограничникам не хватает техники. Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, катера ведомства, предназначенные для патрулирования, «морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы РФ». В то же время Слободян добавил, что Украина готова ответить, если Россия вдруг решится «на агрессию».

Как сообщалось ранее, 28 мая глава крымского управления ФСБ России Виктор Палагин заявил, что украинские пограничники, причастные к задержанию российского рыболовецкого траулера «Норд», уподобились сомалийским пиратам и должны понести заслуженное наказание. ИА REGNUM

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