Париж, Берлин и Лондон требуют от Вашингтона отказа от санкций против их компаний в Иране

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД и министерств экономик Франции, Германии и Великобритании требуют от Вашингтона отказаться от санкций против европейских компаний, работающих в Иране."Мы требуем от вас предоставить освобождение от американских санкций тех европейских компаний, которые приступили к обсуждению или заключили контракты с Ираном после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в письме министров, которое разместил в среду в своем "Твиттере" министр экономики и финансов ФранцииПисьмо, датированное 4 июня, адресовано госсекретарю СШАи американскому министру финансов