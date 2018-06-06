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Париж, Берлин и Лондон требуют от Вашингтона отказа от санкций против их компаний в Иране

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15:00 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД и министерств экономик Франции, Германии и Великобритании требуют от Вашингтона отказаться от санкций против европейских компаний, работающих в Иране.

"Мы требуем от вас предоставить освобождение от американских санкций тех европейских компаний, которые приступили к обсуждению или заключили контракты с Ираном после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в письме министров, которое разместил в среду в своем "Твиттере" министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Письмо, датированное 4 июня, адресовано госсекретарю США Майклу Помпео и американскому министру финансов Стивену Мнучину.

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