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Врачи в Калмыкии будут получать премию за раннее обнаружение рака

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17:12 06.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Калмыкии врачи будут получать премию за раннее обнаружение рака. О таком социальном проекте рассказали в пресс-службе правительства республики.

В официальном заявлении говорится, что «специалист, независимо от профиля, будет получать премию за каждый выявленный случай — от трёх до пяти тысяч рублей». Сроки запуска социального проекта по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии не называются. Говорит Москва

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