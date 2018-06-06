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В Доме педагогической книги в Москве опять вспыхнул пожар

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21:15 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огонь вновь вспыхнул в Доме педагогической книги на Большой Дмитровке в Москве, пламя перекинулось на соседнее здание. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Огонь резко начал распространяться по кровле здания, предположительно, из-за усиления ветра. В настоящее время пламя перекинулось на соседнее здание", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в здании по адресу Большая Дмитровка, 7/5, стр. 1, где расположен Дом педагогической книги, поступила в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве в 15:59 мск. Загорелась кровля, деревянный обрешетник и утеплитель. В 17:21 мск возгорание было локализовано на площади 50 квадратных метров.

Как сообщил находящийся на месте ЧП заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов, повторному распространению огня способствовали ветер и нарушения при строительстве мансарды. "Пожар в начальной стадии был локализован, но вследствие сильных порывов ветра и из-за нарушений строительных конструкций мансардной части огонь по сгораемым материалам, которые находятся в мансардной части, - деревянной обрешетке, сгораемой полиэтиленовой пленке и пустотам - ушел в соседнее здание", - сказал он.

Сейчас пожару присвоен второй, повышенный, ранг сложности из пяти существующих. На место прибывают дополнительные пожарные расчеты.

"Площадь пожара на данный момент составляет 120 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

Существует угроза обрушения конструкций в горящем Доме педагогической книги на Большой Дмитровке в центре Москвы. Об этом журналистам сообщил прибывший на место пожара заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

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