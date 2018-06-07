Президент считает, что отправить Мутко на пенсию невозможно

14:00 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент ответил на просьбу моряков разрешить рисовать портрет, чтобы корабли были непотопляемы:

"Наши корабли непотопляемы. Что касается Мутко, я отдаю себе отчет в слухах. Но несмотря на то, что его английский нуждается в совершенствовании, он немало сделал в спорте, в строительстве в этой сфере. Если реально проанализировать, он сделал немало - объекты Сочинской олимпиады, ими он тоже занимался. Как и объекты к ЧМ по футболу. Мы знаем, как его атаковали по допингу - отправлять его на пенсию невозможно. Пусть работает.".

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