В Подмосковье началась подготовка к выборам губернатора
14:05 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Московская областная Дума сегодня, 7 июня, приняла постановление «О назначении выборов Губернатора Московской области». Они состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
Завтра состоится заседание избирательной комиссии Московской области, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома. «Будет утвержден календарный план мероприятий Мособлизбиркома по подготовке и проведению выборов губернатора Подмосковья», – прокомментировала председатель избиркома Эльмира Хаймурзина.
Георгий Соловьев
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