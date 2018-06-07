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Новости

В Подмосковье началась подготовка к выборам губернатора

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14:05 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Московская областная Дума сегодня, 7 июня, приняла постановление «О назначении выборов Губернатора Московской области». Они состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. 

Завтра состоится заседание избирательной комиссии Московской области, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома. «Будет утвержден календарный план мероприятий Мособлизбиркома по подготовке и проведению выборов губернатора Подмосковья», – прокомментировала председатель избиркома Эльмира Хаймурзина

Георгий Соловьев

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