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Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

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16:20 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России опустилась с 66-го места на 70-е в опубликованном перед стартом чемпионата мира рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды 457 очков. В конце мая и начале июня сборная России провела два товарищеских матча - с командой Австрии (30 мая; 0:1) и сборной Турции (5 июня, 1:1). 70-е место является рекордно низким для сборной в рейтинге.

Все соперники сборной России на групповом этапе чемпионата мира находятся в рейтинге выше подопечных Станислава Черчесова: уругвайцы располагаются на 14-м месте (1018), египтяне - на 45-м (649), команда Саудовской Аравии - на 67-м (465). Сборная России занимает самую низкую позицию в рейтинге среди всех команд-участниц чемпионата мира. Россияне сыграют с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве, Египта - 19 июня в Санкт-Петербурге, Уругвая - 25 июня в Самаре.

В первой десятке рейтинга также произошли изменения: сборная Испании переместилась с восьмого на 10-е место с 1126 очками, поляки поднялись на две позиции и занимают в обновленном рейтинге восьмое место (1183). Сборная Германии сохранила первое место (1558 очков), далее идут команды Бразилии (1431), Бельгии (1298), Португалии (1274), Аргентины (1241), Швейцарии (1199), Франции (1198), Польши (1183), Чили (1135) и Испании (1126).

Следующий рейтинг ФИФА будет представлен 19 июля - после завершения чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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