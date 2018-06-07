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На военном полигоне в Ленобласти произошел взрыв, есть пострадавшие

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17:12 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на военном полигоне в Кингисеппском районе Ленинградской области, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в администрации Кингисеппского района.

"Взрыв произошел на полигоне Министерства обороны, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона также сообщил ТАСС, что на данном полигоне производится утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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