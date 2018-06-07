На военном полигоне в Ленобласти произошел взрыв, есть пострадавшие

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на военном полигоне в Кингисеппском районе Ленинградской области, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в администрации Кингисеппского района."Взрыв произошел на полигоне Министерства обороны, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.Источник в экстренных службах региона также сообщил ТАСС, что на данном полигоне производится утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны.