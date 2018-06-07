На военном полигоне в Ленобласти произошел взрыв, есть пострадавшие
17:12 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел на военном полигоне в Кингисеппском районе Ленинградской области, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в администрации Кингисеппского района.
"Взрыв произошел на полигоне Министерства обороны, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.
Источник в экстренных службах региона также сообщил ТАСС, что на данном полигоне производится утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
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