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В "Газпроме" пока не подтверждают информацию об аресте собственности в Европе

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18:50 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" пока не может подтвердить информацию об аресте своих активов в Европе по требованию НАК "Нафтогаз Украины", заявил журналистам заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец.

"Нам стало известно о заявлениях "Нафтогаза", хочу сказать, что мы пока не можем подтвердить информацию об арестах. И Швейцария, и Нидерланды являются участниками международного соглашения, который предусматривает уведомление участников через министерства юстиции, и другие органы. Соответственно никаких таких уведомлений "Газпром" не получал", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об аресте активов компании по требованию "Нафтогаза".

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