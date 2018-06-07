В "Газпроме" пока не подтверждают информацию об аресте собственности в Европе

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" пока не может подтвердить информацию об аресте своих активов в Европе по требованию НАК "Нафтогаз Украины", заявил журналистам заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец.

"Нам стало известно о заявлениях "Нафтогаза", хочу сказать, что мы пока не можем подтвердить информацию об арестах. И Швейцария, и Нидерланды являются участниками международного соглашения, который предусматривает уведомление участников через министерства юстиции, и другие органы. Соответственно никаких таких уведомлений "Газпром" не получал", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об аресте активов компании по требованию "Нафтогаза".