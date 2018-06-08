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Госдума пока не обсуждала варианты повышения пенсионного возраста

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11:05 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума пока не обсуждала возможные варианты повышения пенсионного возраста в РФ, депутаты ждут поступления соответствующей законодательной инициативы из правительства. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы не обсуждали вариативность, о которой говорят, исходим из того, что правительство должно сформировать свою позицию, и, когда она будет направлена в виде законодательной инициативы, мы, безусловно, будем ее обсуждать уже при поступлении в Госдуму", - сказал он.

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