Госдума пока не обсуждала варианты повышения пенсионного возраста

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума пока не обсуждала возможные варианты повышения пенсионного возраста в РФ, депутаты ждут поступления соответствующей законодательной инициативы из правительства. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель Госдумы"Мы не обсуждали вариативность, о которой говорят, исходим из того, что правительство должно сформировать свою позицию, и, когда она будет направлена в виде законодательной инициативы, мы, безусловно, будем ее обсуждать уже при поступлении в Госдуму", - сказал он.