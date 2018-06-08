В Бразилии младенец восемь часов пролежал под землей и выжил
11:32 08.06.2018 Источник: Lenta.ru
В Бразилии младенец, который по ошибке был признан мертвым, восемь часов был похоронен и выжил. Об этом сообщает The Mirror.
Ребенка обнаружили двое полицейских: они услышали из-под земли звуки, напоминающие хныканье, и принялись копать. На глубине примерно 50 сантиметров они увидели тело маленькой девочки.
Полицейские предположили, что у ребенка переломаны все кости, и оперативно доставили ее в больницу. Врачи поместили младенца в отделение интенсивной терапии и заверили, что сейчас его состояние стабильно.
По данным полиции, которая уже инициировала расследование, матерью девочки является 15-летняя жительница Бразилии индийского происхождения. Она рассказала, что схватки начались в ванной, и ребенок упал головой на пол. После рождения ребенок не заплакал, поэтому 57-летняя бабушка роженицы посчитала, что ребенок мертв.
Пожилая женщина посоветовала следовать традициям и закопать ребенка завернутым в ткань.
Начальник полиции признался, что считает случившееся чудом. Lenta.Ru
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