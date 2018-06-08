Трамп заявил, что Россию должны снова принять в G8 - Bloomberg

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент СШАзаявил, что Россия должна быть вновь принята в G8. Об этом сообщило в пятницу агентство Блумерг.В свою очередь агентство Рейтер сообщило, что Трамп высказался за присутствие России на саммите G7.