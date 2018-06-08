Скончался актер, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
19:35 08.06.2018 Источник: Газета.Ru
Заслуженный артист России Игорь Лях, известный по роли Леньки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», скончался в возрасте 55-ти лет. Об этом в своем Facebook сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.
«Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях... Игоречек, Ляшек, я тебя запомню таким. Светлая память», — написала Бравицкая.
Игорь Лях родился 16 августа 1962 года, в 1983 году окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. Почти сразу после выпуска получил роль Леньки — сына главных героев Василия и Надежды в картине «Любовь и голуби». Снялся более чем в десятке фильмов, играл в театре, преподавал актерское мастерство в училище имени М.С. Щепкина, с 2009 года был художественным руководителем курса, пишет «Газета.ру».
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