0
0
337
Новости

Боец Джефф Монсон начал процедуру отказа от гражданства США

Добавить в избранное

19:48 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, получивший в конце мая российский паспорт, заявил, что начал процедуру отказа от гражданства США.

"Процедура долгая, но я начал этот процесс [отказа от гражданства США]. Я сдаю им американский паспорт и буду использовать только российский", - заявил он в пятницу на радиостанции "Говорит Москва", добавив, что уже заплатил за процедуру 3 тыс. долларов.

Монсон отметил, что многие американцы не понимают его решения. "Но те, с кем я общаюсь, понимают, что это не было эмоциональное решение "Ой, мне просто Россия больше нравится". Это решение больше шло из моего сердца, нежели из головы", - добавил он.

Спортсмен также заявил, что намерен пойти в политику и для начала стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, где, по его признанию, он знает многих местных жителей.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.

В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, на следующий год - паспорт гражданина провозглашенной Луганской Народной Республики, а 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:33 08.06.2018
Роскомнадзор снял блокировку с семи миллионов IP-адресов
0
217
20:13 08.06.2018
Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в G8
0
395
19:35 08.06.2018
Скончался актер, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
0
422
19:01 08.06.2018
Минэнерго направило нефтяникам нормативы об объемах продаж топлива на бирже
0
446
18:35 08.06.2018
СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
0
573
18:23 08.06.2018
Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу нет
0
786
18:16 08.06.2018
Туск: Саммит G7 не будет простым из-за США
0
582
17:40 08.06.2018
Италия рассмотрит возможности наложения вето на продление антироссийских санкций
0
769
17:12 08.06.2018
ВС РФ смягчил приговор участникам хищений на космодроме Восточный
0
703
17:00 08.06.2018
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост
0
694

Возврат к списку