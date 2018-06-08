Боец Джефф Монсон начал процедуру отказа от гражданства США

19:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, получивший в конце мая российский паспорт, заявил, что начал процедуру отказа от гражданства США.

"Процедура долгая, но я начал этот процесс [отказа от гражданства США]. Я сдаю им американский паспорт и буду использовать только российский", - заявил он в пятницу на радиостанции "Говорит Москва", добавив, что уже заплатил за процедуру 3 тыс. долларов.

Монсон отметил, что многие американцы не понимают его решения. "Но те, с кем я общаюсь, понимают, что это не было эмоциональное решение "Ой, мне просто Россия больше нравится". Это решение больше шло из моего сердца, нежели из головы", - добавил он.

Спортсмен также заявил, что намерен пойти в политику и для начала стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, где, по его признанию, он знает многих местных жителей.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.

В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, на следующий год - паспорт гражданина провозглашенной Луганской Народной Республики, а 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство.