Боец Джефф Монсон начал процедуру отказа от гражданства США
19:48 08.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, получивший в конце мая российский паспорт, заявил, что начал процедуру отказа от гражданства США.
"Процедура долгая, но я начал этот процесс [отказа от гражданства США]. Я сдаю им американский паспорт и буду использовать только российский", - заявил он в пятницу на радиостанции "Говорит Москва", добавив, что уже заплатил за процедуру 3 тыс. долларов.
Монсон отметил, что многие американцы не понимают его решения. "Но те, с кем я общаюсь, понимают, что это не было эмоциональное решение "Ой, мне просто Россия больше нравится". Это решение больше шло из моего сердца, нежели из головы", - добавил он.
Спортсмен также заявил, что намерен пойти в политику и для начала стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, где, по его признанию, он знает многих местных жителей.
Джеффри Уильям Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.
В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, на следующий год - паспорт гражданина провозглашенной Луганской Народной Республики, а 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство.
Новости
- 20:33 08.06.2018
- Роскомнадзор снял блокировку с семи миллионов IP-адресов
- 20:13 08.06.2018
- Косачев назвал условия, при которых Россия вернется в G8
- 19:35 08.06.2018
- Скончался актер, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
- 19:01 08.06.2018
- Минэнерго направило нефтяникам нормативы об объемах продаж топлива на бирже
- 18:35 08.06.2018
- СМИ: Россию обвинили в гибели сирийских женщин и детей
- 18:23 08.06.2018
- Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу нет
- 18:16 08.06.2018
- Туск: Саммит G7 не будет простым из-за США
- 17:40 08.06.2018
- Италия рассмотрит возможности наложения вето на продление антироссийских санкций
- 17:12 08.06.2018
- ВС РФ смягчил приговор участникам хищений на космодроме Восточный
- 17:00 08.06.2018
- Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать