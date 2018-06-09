Два экс-губернатора перейдут в Совет Федерации
10:32 09.06.2018 Источник: РБК
Бывшие главы Алтайского края и Ивановской области Александр Карлин и Павел Коньков осенью станут представителями этих регионов в Совете Федерации. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и подтвердил собеседник в верхней палате Федерального собрания.
Новости
- 10:20 09.06.2018
- Десять российских туристов унесло в море в Черногории
- 10:05 09.06.2018
- В села с населением от 100 человек проведут Wi-Fi
- 10:00 09.06.2018
- Юстиция ФРГ подбирается к Асаду
- 09:32 09.06.2018
- МВД: Карточки с информацией о жертвах репрессий будут храниться вечно
- 09:20 09.06.2018
- "Группу быстрого реагирования" на действия России намерены создать в G7
- 09:05 09.06.2018
- Порошенко уверен, что "Северного потока-2" не будет - СМИ
- 09:00 09.06.2018
- Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
- 22:43 08.06.2018
- Меркель рассказала о присоединении России к G7
- 22:17 08.06.2018
- Путин: Россия сделала все, чтобы гости ЧМ-2018 чувствовали себя как дома
- 21:18 08.06.2018
- Константин Ремчуков покидает пост главы Общественной палаты Москвы. Он собирается возглавить избирательный штаб Сергея Собянина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать