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Новости

Два экс-губернатора перейдут в Совет Федерации

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10:32 09.06.2018 Источник: РБК

Бывшие главы Алтайского края и Ивановской области Александр Карлин и Павел Коньков осенью станут представителями этих регионов в Совете Федерации. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и подтвердил собеседник в верхней палате Федерального собрания.

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