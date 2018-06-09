МЭР предлагает разрешить крупным компаниям не раскрывать данные о сделках
11:05 09.06.2018 Источник: РБК
Минэкономразвития предлагает разрешить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не публиковать информацию о ходатайствах компаний на осуществление сделок, следует из законопроекта МЭР, размещенного на портале нормативно-правовых актов. Эти поправки вошли в расширенный вариант документа, первоначально представленного Минэкономразвития в конце апреля.
Новый вариант законопроекта существенно расширяет перечень корпоративной информации, которую компании могут не публиковать по решению правительства. Законопроект разработан в целях поддержки системообразующих предприятий, говорится в пояснительной записке. Он должен помочь таким компаниям решить проблему с издержками из-за «введения мер ограничительного характера» (то есть санкций), следует из материалов Минэкономразвития. РБК
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