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Алексея Улюкаева отправили в "образцово-показательную" колонию в Тверской области

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11:20 09.06.2018 Источник: РБК

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев направлен в «образцово-показательную колонию» в Тверской области. Об этом РБК сообщила зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, Улюкаев будет отбывать наказание в колонии строгого режима №1 Тверской области. «Сейчас он находится на карантине. В ближайшее дня два его распределят в отряд. Это похоже на армейское общежитие: кровати в два яруса. Отряды там есть как большие, так и маленькие», — рассказала она.

Меркачева отметила, что Улюкаев не будет отбывать наказание вместе с уголовными авторитетами и ворами в законе. «Эта колония из тех, что называют «красными», то есть она полностью под контролем администрации. Это означает, что там нет авторитетов, воров в законе, поставок наркотиков. Все четко, строго, все следуют режиму. Кроме того, эта колония образцово-показательная, она находится в черте города, туда часто приезжали с проверками и раньше, а теперь, вероятно, станут еще больше», — сказала она.

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