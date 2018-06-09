Лондон цинично обманывает подданных, заявляя об отсутствии русофобов в стране - Захарова
13:12 09.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британские власти цинично вводят в заблуждение свое население по отношению к России. Так дипломат прокомментировала высказывания посла Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу об отсутствии русофобов в его стране.
"Британский посол в России заявил, что "не знает ни одного русофоба в Великобритании", - написала Захарова в субботу в "Фейсбуке". - Это прямая цитата. Вот вам и ответ на ваши же многочисленные вопросы, "неужели можно настолько цинично вводить в заблуждение?": "не знаю ни одного".
Она также пообещала подробно прокомментировать данный сюжет на брифинге на следующей неделе. "А пока могу рекомендовать господину Бристоу книгу швейцарского журналиста Ги Меттана "Запад-Россия: тысячелетняя война" с откровенным подзаголовком "Почему мы так любим ненавидеть Россию", - отметила Захарова. - Там есть и о Великобритании".
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