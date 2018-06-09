Трамп заявил, что возвращение России в "восьмерку" было бы полезным

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита лидеров G7 заявил, что возвращение России в "восьмерку" было бы полезным."Я не говорил с Владимиром Путиным какое-то время, - заявил он, отвечая на вопрос о возможности возвращения России в состав G8. - Эта идея обсуждалась. Некоторым нравится идея возвращения России". "Думаю, что было бы полезно, если бы Россия вернулась", - добавил он.