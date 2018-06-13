Турция приготовилась использовать российские С-400
07:48 13.06.2018 Источник: Lenta.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет право применить российские зенитные ракетные системы С-400 и готова это сделать. Об этом пишет Hurriyet. «Мы не будем просто покупать С-400 и размещать их в хранилище. Мы будем использовать их в случае необходимости. Это защитные системы», — указал глава государства. По его словам, Анкара не намерена больше зависеть от США. «Когда мы просили их [о поставках] в течение многих лет, нам дали ответ: Конгресс [США] не позволяет. Мы устали от этого», — отметил турецкий лидер.
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