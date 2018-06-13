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Киев предложил британским парламентариям создать группу по противостоянию "российской агрессии"

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09:20 13.06.2018 Источник: REGNUM

Украинские законодатели предложили британским парламентариям создать межпарламентскую группу по противостоянию «российской гибридной агрессии». Об этом в своём Twitter написал спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

«Предложил председателю комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Тому Тугендхату принять участие в создании межпарламентской группы против российской гибридной агрессии», — написал он.

В ходе своего визита в Лондон Парубий поблагодарил главу министерства обороны Великобритании Марка Ланкастера за активное участие британских инструкторов «в подготовке противостоящих российской агрессии украинских военных».

Напомним, по сведениям украинских СМИ, в конце июня Андрей Парубий собирается обсудить в Вашингтоне методы противодействия строительству «Северного потока — 2». Эту тему спикер Рады собирается поднимать в ходе своей беседы со спикером Палаты представителей Конгресса США. ИА REGNUM

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