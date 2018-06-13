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Слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений - Песков

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12:00 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал 7 июня, о тяжелых последствиях возможных провокаций Киева в Донбассе во время проведения чемпионата мира по футболу в России было понятным и не требующим пояснений. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу пояснить слова главы государства.

"Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду", - сказал Песков. "Здесь сказано достаточно однозначно", - напомнил он.

"Вопрос состоял в том, что будет, если Украина использует чемпионат мира и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную", - отметил Песков. "Президент Путин весьма однозначно ответил", - сказал он.

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