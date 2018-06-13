"Шарли Эбдо" поместил на обложку Путина, который управляет танком
12:20 13.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Французский сатирический еженедельник Шарли Эбдо поместил на свою обложку Владимира Путина, который управляет танком. Карикатура посвящена Чемпионату мира по футболу в России. Дуло боевой машины упирается в футбольные ворота, в которых стоит перепуганный вратарь.
Кстати, Владимир Путин уже был на обложке еженедельника в марте – тогда российский президент держал в руке марионетку, символизирующую Ксению Собчак. Эхо Москвы
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