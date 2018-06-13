"Шарли Эбдо" поместил на обложку Путина, который управляет танком

12:20 Источник: Эхо Москвы

Французский сатирический еженедельник Шарли Эбдо поместил на свою обложку, который управляет танком. Карикатура посвящена Чемпионату мира по футболу в России. Дуло боевой машины упирается в футбольные ворота, в которых стоит перепуганный вратарь.

Кстати, Владимир Путин уже был на обложке еженедельника в марте – тогда российский президент держал в руке марионетку, символизирующую Ксению Собчак. Эхо Москвы