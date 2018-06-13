0
0
284
Новости

"Шарли Эбдо" поместил на обложку Путина, который управляет танком

Добавить в избранное

12:20 13.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Французский сатирический еженедельник Шарли Эбдо поместил на свою обложку Владимира Путина, который управляет танком. Карикатура посвящена Чемпионату мира по футболу в России. Дуло боевой машины упирается в футбольные ворота, в которых стоит перепуганный вратарь. 

Кстати, Владимир Путин уже был на обложке еженедельника в марте – тогда российский президент держал в руке марионетку, символизирующую Ксению Собчак. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:32 13.06.2018
В США и Британии посоветовали футбольным болельщикам не брать гаджеты в Россию
0
178
12:05 13.06.2018
Песков: Трамп является желанным гостем на чемпионате мира по футболу в РФ
0
272
12:00 13.06.2018
Слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений - Песков
0
319
11:32 13.06.2018
Аравийская коалиция начала наступление на крупнейший порт Йемена
0
362
11:20 13.06.2018
Россотрудничество увеличило бюджетную квоту для абитуриентов из Украины
0
360
11:05 13.06.2018
Меркель напомнила, что Германия инвестирует в США больше, чем США в Германию
0
629
11:00 13.06.2018
В Австрии ответили на критику Эрдогана
0
557
10:32 13.06.2018
В России продолжает сокращаться миграционный прирост населения
0
705
10:20 13.06.2018
США обвинили ряд российских граждан в обходе санкций против Сирии
0
496
10:05 13.06.2018
Конгресс FIFA начал работу в Москве
0
461

Возврат к списку