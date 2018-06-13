Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.Единственным конкурентом была заявка Марокко.