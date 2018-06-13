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Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика

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14:12 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Единственным конкурентом была заявка Марокко.

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