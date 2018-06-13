Повышение пенсионного возраста не улучшит ситуацию на рынке труда - глава комитета Госдумы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин не сможет улучшить ситуацию на рынке труда и не улучшит качество жизни населения, считает председатель комитета Госдумы по финрынку, депутат фракции "Справедливая Россия"В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Новая категория пенсионеров, по мнению Аксакова, будет не конкурентна на рынке труда и потому повышать пенсионный возраст нецелесообразно."Я считаю это бессмысленно. Сейчас даже 45-летние с трудом трудоустраиваются. И что мы будем делать с теми, кому за 60?", - сказал он ТАСС.Ранее сегодня газета "Ведомости" сообщила, что правительство уже на этой неделе может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. По информации источников РБК, правительство может утвердить концепцию пенсионной реформы, в том числе новые параметры пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня.