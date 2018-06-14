Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
07:32 14.06.2018 Источник: Ведомости
Члены норвежской Партии прогресса предложили кандидатуру американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях по денуклеаризации КНДР, передает NRK.
По информации издания, в борьбе за премию-2018 будут участвовать только те, чьи кандидатуры предложены не позднее января 2018 г. Трамп фактически сможет претендовать на получение премии только в 2019 г. Ведомости
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