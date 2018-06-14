0
0
375
Новости

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Добавить в избранное

07:32 14.06.2018 Источник: Ведомости

Члены норвежской Партии прогресса предложили кандидатуру американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях по денуклеаризации КНДР, передает NRK.

По информации издания, в борьбе за премию-2018 будут участвовать только те, чьи кандидатуры предложены не позднее января 2018 г. Трамп фактически сможет претендовать на получение премии только в 2019 г.  Ведомости

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:32 14.06.2018
МВД интересуется у "Дождя", кто был "автором идеи" фильма "Питерские"
0
198
08:20 14.06.2018
Разногласия Дамаска и Москвы носят исключительно тактический характер - Асад
0
298
08:05 14.06.2018
Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
0
283
08:00 14.06.2018
Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании республики
0
352
07:20 14.06.2018
В Раде сообщили о попытках Украины обмануть МВФ
0
456
07:05 14.06.2018
Трамп объяснил предложение вернуть Россию в G8
0
437
07:00 14.06.2018
Правительство рассмотрит законопроект о пенсиях
0
414
22:05 13.06.2018
Путин и Инфантино пришли на концерт на Красную площадь
0
1058
21:33 13.06.2018
ФРС США изменила базовую процентную ставку
0
1153
19:48 13.06.2018
Все команды - участники ЧМ-2018 по футболу прибыли в Россию
0
1296

Возврат к списку