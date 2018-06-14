Глава РПЦ призвал молиться за успешный ход ЧМ-2018
09:32 14.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Глава РПЦ призвал молиться за успешный ход Чемпионата мира по футболу в России. Это косвенно затрагивает церковную жизнь, поскольку в нашу страну приезжает много людей из разных стран мира, — сказал патриарх Кирилл.
Патриарх подчеркнул, что иностранцев нужно воспринимать гостеприимно. Эхо Москвы
Новости
- 10:20 14.06.2018
- Представитель Telegram заверил суд, что ключей для дешифровки мессенджера у компании нет
- 10:05 14.06.2018
- В СКР ликвидировано Главное управление процессуального контроля - источник
- 10:00 14.06.2018
- Китай вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны
- 09:20 14.06.2018
- Агентство Fitch понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году
- 09:05 14.06.2018
- В России с 2019 года сократят телевещание в аналоговом формате
- 09:00 14.06.2018
- Зеппельт не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу
- 08:32 14.06.2018
- МВД интересуется у "Дождя", кто был "автором идеи" фильма "Питерские"
- 08:20 14.06.2018
- Разногласия Дамаска и Москвы носят исключительно тактический характер - Асад
- 08:05 14.06.2018
- Турция выразила желание участвовать в производстве ЗРК С-500
- 08:00 14.06.2018
- Президент Македонии отказался подписать договор о переименовании республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать