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Глава РПЦ призвал молиться за успешный ход ЧМ-2018

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09:32 14.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Глава РПЦ призвал молиться за успешный ход Чемпионата мира по футболу в России. Это косвенно затрагивает церковную жизнь, поскольку в нашу страну приезжает много людей из разных стран мира, — сказал патриарх Кирилл.

Патриарх подчеркнул, что иностранцев нужно воспринимать гостеприимно. Эхо Москвы

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