Путин поздравил Трампа с днем рождения
12:05 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент направил американскому коллеге поздравительную телеграмму", - сказал он.
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