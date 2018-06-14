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Путин поздравил Трампа с днем рождения

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12:05 14.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент направил американскому коллеге поздравительную телеграмму", - сказал он. 

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