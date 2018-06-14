Минобороны: Черноморский флот - в штатном режиме. Новость британского агентства - фейк

20:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ опровергло информацию СМИ о приведении Черноморского флота в высшую степень боевой готовности из-за провокаций Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства

"Сообщение британского агентства Reuters со ссылкой на "источники, близкие к российским военным" о якобы приведении в высшие степени боеготовности сил Черноморского Флота в Крыму из-за возможных провокаций Украины - фейк. Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводилось", - сказали в Минобороны.