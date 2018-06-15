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Вице-президент компании Facebook по коммуникациям подал в отставку

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07:24 15.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Об этом Элиот Шрейдж сообщил на своей странице в соцсети. Он написал, что настроился на перемены и что эта работа отнимает слишком много времени. Шрейдж, в том числе, отвечал за реакцию компании на скандал, связанный с утечкой персональных данных.

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