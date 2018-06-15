Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ына в Россию
08:36 15.06.2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын мог бы посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, но может быть организован и отдельный визит. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом», — сказал он на встрече с главой северокорейского парламента Ким Ен Намом.
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