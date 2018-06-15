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Новости

Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ына в Россию

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08:36 15.06.2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын мог бы посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, но может быть организован и отдельный визит. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом», — сказал он на встрече с главой северокорейского парламента Ким Ен Намом.

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