"Ростелеком" и "ГПМ Матч" запустили канал, посвященный ЧМ по футболу
10:00 15.06.2018 Источник: НГ-Online
Тематический канал «Матч! Ультра» без рекламы, полностью посвященный чемпионату мира по футболу, стал доступен пользователям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
Он будет работать только во время проведения чемпионата — до 15 июля — вместо канала «Матч планета», вещание которого возобновится 16 июля.
Ведущими и комментаторами стали лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» состоит в том, что у многих ведущих и комментаторов появились видеоблоги на канале, где они делятся со зрителями эксклюзивной информацией.Кроме того, «Матч! Ультра» получил приоритет для показа эксклюзивов о соревнованиях перед другими площадками субхолдинга «ГПМ Матч».
Вера Цветкова
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