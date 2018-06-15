0
0
536
Новости

На Украине из-за долгов транслируют матчи проходящего в РФ ЧМ-2018

Добавить в избранное

10:05 15.06.2018

На Украине были вынуждены транслировать матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу, чтобы не потерять право на трансляцию ЧМ-2022. Об этом в Facebook написал председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

Контракт на трансляцию матчей мундиаля украинская сторона еще в 2013 году заключила с Европейским союзом вещателей. Из-за отказа транслировать матчи ЧМ-2018, у телерадиокомпании образовался долг бред союзом. Чтобы исполнить свои обязанности, НОУТ пришлось договориться с двумя украинскими телеканалами, которые согласились транслировать матчи чемпионата. Долг перед Европейским союзом вещателей должен быть погашен до гонца года, отметил Аласания.  ФАН

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 15.06.2018
Милош Земан прилюдно сжег огромные красные трусы
0
194
11:00 15.06.2018
Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета российского флага
0
241
10:32 15.06.2018
Кот Ахилл в Эрмитаже предсказал победу сборной Ирана в матче с Марокко
0
278
10:20 15.06.2018
Макрон намерен сделать французский основным языком ЕС
0
303
10:00 15.06.2018
"Ростелеком" и "ГПМ Матч" запустили канал, посвященный ЧМ по футболу
0
396
09:32 15.06.2018
Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор историку Юрию Дмитриеву
0
431
09:20 15.06.2018
США пригрозили ответить "жесткими мерами" на наступление сирийской армии
0
552
09:05 15.06.2018
Песков объяснил жесты Путина на первом матче ЧМ-2018
0
717
09:00 15.06.2018
В Белом доме не стали комментировать высказывание Трампа о российском Крыме
0
477
08:46 15.06.2018
Таяние льдов Антарктиды ускорилось в три раза за последние пять лет
0
478

Возврат к списку