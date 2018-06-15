На Украине из-за долгов транслируют матчи проходящего в РФ ЧМ-2018
10:05 15.06.2018
На Украине были вынуждены транслировать матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу, чтобы не потерять право на трансляцию ЧМ-2022. Об этом в Facebook написал председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.
Контракт на трансляцию матчей мундиаля украинская сторона еще в 2013 году заключила с Европейским союзом вещателей. Из-за отказа транслировать матчи ЧМ-2018, у телерадиокомпании образовался долг бред союзом. Чтобы исполнить свои обязанности, НОУТ пришлось договориться с двумя украинскими телеканалами, которые согласились транслировать матчи чемпионата. Долг перед Европейским союзом вещателей должен быть погашен до гонца года, отметил Аласания. ФАН
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