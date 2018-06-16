Собянин встретился с командой волонтеров своего избирательного штаба

19:34

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с добровольными помощниками, которые планируют содействовать ему в избрании градоначальником. В избирательном штабе, который возглавляет главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, Собянин встретился с волонтерами и поблагодарил их за поддержку. «Это очень сложная, непростая работа. По сути дела, вы разделили часть ответственности за все, что происходит в городе со мной. Я очень благодарен вам. Я прибавил вам работы. Я выдвинулся не от партии, а от москвичей. Для этого нужно собрать 36 тыс. подписей. Конечно, это тяжелая, сложная работа», - сказал Собянин. Напомним, градоначальник решил идти на выборы не от «Единой России», которую представляет, а в качестве самовыдвиженца. Теперь ему для регистрации в качестве кандидата нужно будет собрать подписи муниципальных депутатов Москвы (необходимо 110 автографов) для прохождения «муниципального фильтра» и подписи избирателей. Выборы столичного градоначальника запланированы на 9 сентября.