Собянин встретился с командой волонтеров своего избирательного штаба
19:34 16.06.2018
Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с добровольными помощниками, которые планируют содействовать ему в избрании градоначальником. В избирательном штабе, который возглавляет главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, Собянин встретился с волонтерами и поблагодарил их за поддержку. «Это очень сложная, непростая работа. По сути дела, вы разделили часть ответственности за все, что происходит в городе со мной. Я очень благодарен вам. Я прибавил вам работы. Я выдвинулся не от партии, а от москвичей. Для этого нужно собрать 36 тыс. подписей. Конечно, это тяжелая, сложная работа», - сказал Собянин. Напомним, градоначальник решил идти на выборы не от «Единой России», которую представляет, а в качестве самовыдвиженца. Теперь ему для регистрации в качестве кандидата нужно будет собрать подписи муниципальных депутатов Москвы (необходимо 110 автографов) для прохождения «муниципального фильтра» и подписи избирателей. Выборы столичного градоначальника запланированы на 9 сентября.
Новости
- 19:30 16.06.2018
- Москва: Такси въехало в толпу людей, 7 человек пострадало
- 18:30 16.06.2018
- Президент РФ поздравил Валентину Терешкову с 55-летием одиночного полета
- 17:30 16.06.2018
- Месси включен в стартовый состав сборной Аргентины
- 16:30 16.06.2018
- Доступ к нелегальным спортивным трансляциям ограничен Роскомнадзором
- 15:45 16.06.2018
- Более половины билетов на матч Бразилия-Швейцария приобрели иностранцы
- 15:15 16.06.2018
- Сборная Франции одержала победу над сборной Австралии
- 14:30 16.06.2018
- Федеральный бюджет будет пополняться за счет повышения НДС
- 13:45 16.06.2018
- В Алтайском крае разбился Як-52, двое погибших
- 13:22 16.06.2018
- Коммунист и эсер просят у столичных независимых муниципальных депутатов Москвы лишние подписи
- 13:15 16.06.2018
- Японская принцесса прилетит в РФ, чтобы поддержать команду на ЧМ-2018
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать