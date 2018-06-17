Поезд сошел с рельсов в Казахстане, пострадали 14 человек, погиб ребенок

18:00 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырнадцать человек пострадали при сходе вагонов пассажирского поезда Астана - Алма-Ата в Жамбылской области Казахстана в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ).

"По информации оперативного штаба КТЖ, в результате схода вагонов пассажирского поезда пострадали 14 человек. Трое находятся в Шуйской районной больнице, 11 - в Шуйской городской больнице", - говорится в сообщении.

В результате ЧП погиб ребенок 2006 года рождения.

"Все 832 пассажира доставлены на станцию Шу, 200 из них остались на станции согласно приобретенным билетам. Со станции Шу отправлено 488 пассажиров в Алма-Ату, остальные пассажиры отказались от предложенной доставки железнодорожным транспортом до пункта назначения и самостоятельно отправились автотранспортом", - пояснили в пресс-службе.

В 13:45 (10:45 мск) на магистральном участке в 50 км от города Шу Жамбылской области произошел сход пассажирского состава сообщением Астана - Алма-Ата из 20 вагонов. В результате крушения с рельсов сошли восемь пассажирских вагонов, два из них опрокинулись. По данным пресс-службы комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики, ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.