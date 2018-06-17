Поезд сошел с рельсов в Казахстане, пострадали 14 человек, погиб ребенок
18:00 17.06.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четырнадцать человек пострадали при сходе вагонов пассажирского поезда Астана - Алма-Ата в Жамбылской области Казахстана в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ).
"По информации оперативного штаба КТЖ, в результате схода вагонов пассажирского поезда пострадали 14 человек. Трое находятся в Шуйской районной больнице, 11 - в Шуйской городской больнице", - говорится в сообщении.
В результате ЧП погиб ребенок 2006 года рождения.
"Все 832 пассажира доставлены на станцию Шу, 200 из них остались на станции согласно приобретенным билетам. Со станции Шу отправлено 488 пассажиров в Алма-Ату, остальные пассажиры отказались от предложенной доставки железнодорожным транспортом до пункта назначения и самостоятельно отправились автотранспортом", - пояснили в пресс-службе.
В 13:45 (10:45 мск) на магистральном участке в 50 км от города Шу Жамбылской области произошел сход пассажирского состава сообщением Астана - Алма-Ата из 20 вагонов. В результате крушения с рельсов сошли восемь пассажирских вагонов, два из них опрокинулись. По данным пресс-службы комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики, ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Новости
- 18:54 17.06.2018
- Нетаньяху: Сорвана подготовка нападения смертников на Иерусалим и Тель-Авив
- 17:41 17.06.2018
- Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0
- 16:22 17.06.2018
- Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста
- 15:48 17.06.2018
- Голикова: Правительство разработает механизм перевода "серых" зарплат в "белые"
- 15:15 17.06.2018
- Во Франции задержали женщину с ножом, которая попыталась напасть на людей
- 15:00 17.06.2018
- Порошенко представит законопроект о правах ЛГБТ-сообщества
- 14:34 17.06.2018
- СМИ: У талибов нет желания продлевать режим прекращения огня
- 14:01 17.06.2018
- Синоптики рассказали, как снизить проявление метеоневроза
- 13:42 17.06.2018
- ЛНР: ВСУ перебросили к линии соприкосновения "Осу" и танки
- 12:56 17.06.2018
- Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать