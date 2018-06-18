Трамп и Путин готовятся провести переговоры в июле - WP
09:32 18.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Президенты России и США готовятся провести переговоры в июле, сообщает газета «Вашингтон Пост». По её данным, общение двух лидеров может быть приурочено к поездке Дональда Трампа на саммит НАТО в Брюссель 11-12 июля. Причём источник газеты не исключает возможности срыва встречи Путина и Трампа из-за того, что в Белом доме слишком много противников. Эхо Москвы
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