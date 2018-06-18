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Баварский ХСС дал Меркель две недели на поиск европейского решения проблемы миграции

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15:32 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правление баварского Христианско-социального союза (ХСС) приняло в понедельник решение отвести канцлеру ФРГ Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на участников заседания руководящего органа ХСС.

Решение было принято консерваторами единогласно. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства. Если до конца июня Меркель не удастся договориться с европейскими партнерами о более эффективных мерах противодействия нелегальной миграции, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (ХСС) в одностороннем порядке выпустит министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ.

По данным ДПА, Меркель согласилась с условиями Зеехофера и ХСС. Агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что канцлер одобряет действия своего министра. После саммита ЕС, который состоится в конце июня, 1 июля она намерена проинформировать руководящие органы своей партии - Христианско-демократического союза - о результатах переговоров с европейскими партнерами, которые страдают от наплыва мигрантов, такими как Австрия, Греция и Италия.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к конфликту между входящими в правящую в ФРГ коалицию ХДС и ХСС. Баварские консерваторы требуют принять односторонние шаги по защите национальных границ, христианские демократы во главе с Меркель отвергают национальные меры и призывают как минимум дождаться саммита ЕС. Бавария приняла на себя основной удар миграционного кризиса, поэтому вопрос противодействия нелегальной миграции там особенно остро стоит на повестке дня.

В октябре в земле пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент) и ХСС опасается потерять голоса избирателей, которые могут уйти правопопулистской "Альтернативе для Германии", добивающейся ужесточения миграционного законодательства.

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