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В поражение южнокорейской сборной виноват рост шведских футболистов

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18:30 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий рост игроков сборной Швеции создавал неудобства для южнокорейцев в матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам тренер азиатской команды Син Тхэ Ён.

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась победой шведской сборной со счетом 1:0.

"Мне кажется, что в первом тайме все шло достаточно хорошо. Шведы ростом выше нас, это давило на наших игроков, наверное, шведском вратарю из-за этого приходилось скучать. Из 32 команд на чемпионате они самые высокие или одни из самых высоких по росту. Это реальная угроза для их противников", - отметил тренер.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F сыграют также с командами Мексики (23 июня, Ростов- на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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