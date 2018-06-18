В поражение южнокорейской сборной виноват рост шведских футболистов
18:30 18.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокий рост игроков сборной Швеции создавал неудобства для южнокорейцев в матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам тренер азиатской команды Син Тхэ Ён.
Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась победой шведской сборной со счетом 1:0.
"Мне кажется, что в первом тайме все шло достаточно хорошо. Шведы ростом выше нас, это давило на наших игроков, наверное, шведском вратарю из-за этого приходилось скучать. Из 32 команд на чемпионате они самые высокие или одни из самых высоких по росту. Это реальная угроза для их противников", - отметил тренер.
На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F сыграют также с командами Мексики (23 июня, Ростов- на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).
Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Новости
- 19:30 18.06.2018
- Из-за ЧМ-2018 в посольстве РФ в Лондоне закончились российские флаги
- 17:40 18.06.2018
- В Совфеде рассмотрят кандидатуру Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты
- 17:12 18.06.2018
- Въехавшему в группу пешеходов в центре Москвы таксисту предъявлено обвинение
- 17:00 18.06.2018
- ВМС Франции получат еще одну "Барракуду"
- 16:32 18.06.2018
- Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью - Жуков
- 16:12 18.06.2018
- Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение о блокировке мессенджера в РФ
- 16:00 18.06.2018
- Суд отложил жалобу на незаконность передачи Сампсониевского собора РПЦ
- 15:32 18.06.2018
- Баварский ХСС дал Меркель две недели на поиск европейского решения проблемы миграции
- 15:12 18.06.2018
- Президент Франции встретится с папой Римским
- 15:00 18.06.2018
- Большинство австрийцев выступают за закрытие мечетей, нарушающих законы страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать