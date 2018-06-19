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Суд на Украине позволил капитану российского судна "Норд" Горбенко выехать в Крым

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16:00 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Херсонский городской суд разрешил задержанному ранее на Украине капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко выехать в Крым, отказав прокурорам в продлении запрета на выезд из страны. Об этом говорится в решение суда, опубликованном в украинским реестре судебных решений.

Таким образом суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, а именно прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или суда и не посещать Крым. Суд мотивировал свой отказ тем, что "согласно закону, сторона обвинения должна подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств". Данное решение суда обжалованию не подлежит.

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