США выходят из Совета ООН по правам человека

08:12 Источник: Русская служба Би-би-си

Соединенные Штаты заявили, что выходят из состава Совета ООН по правам человека.

Представитель США при ООНназвала Совет "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку".

В прошлом году Никки Хейли обвинила Совет по правам человека в "хронической антиизраильской тенденциозности" и сообщила, что Вашингтон рассматривает вопрос о выходе из состава этой организации.