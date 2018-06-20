США выходят из Совета ООН по правам человека
08:12 20.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Соединенные Штаты заявили, что выходят из состава Совета ООН по правам человека. Представитель США при ООН Никки Хейли назвала Совет "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку". В прошлом году Никки Хейли обвинила Совет по правам человека в "хронической антиизраильской тенденциозности" и сообщила, что Вашингтон рассматривает вопрос о выходе из состава этой организации.
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