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Новости

МЭР: Пошлины на товары из США не затронут лекарства

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08:19 20.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, какие товары из США будут облагаться дополнительными пошлинами в ответ на торговые меры Вашингтона.

По его словам, в первую очередь под «контрсанкции» попадет строительно-дорожная техника и продукция химической промышленности.

«Список отработан. Проведена оценка таким образом, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам», — сказал он. В этой связи министр заявил, что лекарств в этом списке точно не будет, а другие пошлины не окажут негативного влияния на инвестиционные процессы.

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