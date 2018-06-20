МЭР: Пошлины на товары из США не затронут лекарства
08:19 20.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, какие товары из США будут облагаться дополнительными пошлинами в ответ на торговые меры Вашингтона. По его словам, в первую очередь под «контрсанкции» попадет строительно-дорожная техника и продукция химической промышленности. «Список отработан. Проведена оценка таким образом, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам», — сказал он. В этой связи министр заявил, что лекарств в этом списке точно не будет, а другие пошлины не окажут негативного влияния на инвестиционные процессы.
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