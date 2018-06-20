Слуцкий уходит с Первого канала
08:25 20.06.2018
Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий завершает свое сотрудничество с "Первым каналом". Об этом сам Слуцкий сообщил в конце трансляции матча ЧМ-2018 по футболу, в котором Россия обыграла Египет со счетом 3:1. «К сожалению, я заканчиваю свою работу на "Первом канале" и больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу. Необходимо приступить к другой деятельности", - сообщил тренер, слова которого цитирует телеканал "Дождь". Как стало известно, 21 июня Леонид Слуцкий отправляется в качестве тренера на сборы с голландским клубом "Витесс".
Ранее сообщалось, что комментатор Василий Уткин в эфире своего YouTube-канала тоже сообщил о прекращении сотрудничества с Первым каналом. О причинах он не сообщил.Вера Цветкова
Новости
- 09:32 20.06.2018
- В Москву прибыл генсек ООН
- 09:20 20.06.2018
- После крушения парома в Индонезии 180 человек пропали без вести
- 09:05 20.06.2018
- Главного тренера сборной по футболу Египта отправят в отставку - СМИ
- 09:00 20.06.2018
- Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
- 08:48 20.06.2018
- В России начались акции протеста против повышения пенсионного возраста
- 08:40 20.06.2018
- Путин и Лукашенко подписали заявление о расширении стратегического партнерства
- 08:31 20.06.2018
- 22 июня отменят развлекательные программы на радио и телевидении
- 08:19 20.06.2018
- МЭР: Пошлины на товары из США не затронут лекарства
- 08:12 20.06.2018
- США выходят из Совета ООН по правам человека
- 08:00 20.06.2018
- Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать