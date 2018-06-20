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Новости

Слуцкий уходит с Первого канала

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08:25 20.06.2018

Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий завершает свое сотрудничество с "Первым каналом". Об этом сам Слуцкий сообщил в конце трансляции матча ЧМ-2018 по футболу, в котором Россия обыграла Египет со счетом 3:1. «К сожалению, я заканчиваю свою работу на "Первом канале" и больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу. Необходимо приступить к другой деятельности", - сообщил тренер, слова которого цитирует телеканал "Дождь". Как стало известно, 21 июня Леонид Слуцкий отправляется в качестве тренера на сборы с голландским клубом "Витесс". 

Ранее сообщалось, что комментатор Василий Уткин в эфире своего YouTube-канала тоже сообщил о прекращении сотрудничества с Первым каналом. О причинах он не сообщил.

Вера Цветкова

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