С момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 500 тыс. автомобилей
13:20 20.06.2018 Источник: RNS
С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 508 тысяч транспортных средств в обе стороны, в том числе около 4,9 тыс. рейсовых и заказных автобусов, сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».
«За 35 суток (16 мая – 19 июня) интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тыс. автомобилей, в сторону Тамани – более 233 тыс.», — говорится в сообщении. RNS
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