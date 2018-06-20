Россия начнет строить вертолетоносцы после 2020 года - замглавкома ВМФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (УДК, вертолетоносцев) в России начнется после 2020 года, когда будет завершено проектирование нового большого десантного корабля. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал"Эти корабли будут, они предусмотрены программой кораблестроения и будут построены во втором этапе реализации этой программы, после 2020 года. Проектирование УДК начнется после того, как мы выполним проектирование большого десантного корабля", - сказал он.