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Россия начнет строить вертолетоносцы после 2020 года - замглавкома ВМФ

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16:12 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (УДК, вертолетоносцев) в России начнется после 2020 года, когда будет завершено проектирование нового большого десантного корабля. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Эти корабли будут, они предусмотрены программой кораблестроения и будут построены во втором этапе реализации этой программы, после 2020 года. Проектирование УДК начнется после того, как мы выполним проектирование большого десантного корабля", - сказал он.

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