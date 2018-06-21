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Минтруд намерен изменить порядок расчета доплаты малоимущим пенсионерам

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10:32 21.06.2018 Источник: RNS

Минтруд России предлагает изменить порядок определения прожиточного минимума пенсионера, в соответствии с которым определяется размер социальных доплат. Уведомление о начале разработки законопроекта размещено на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае, если общая сумма выплат неработающему пенсионеру не достигает величины установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера, который также не достигает прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом в России, выплачивается федеральная социальная доплата.

Региональная социальная доплата выплачивается в случае, если общая сумма выплат пенсионеру не достигает установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера, но при этом установленный в регионе уровень выше уровня, установленного по России в целом.

«Для обеспечения единых подходов к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии предусматривается, что величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации на соответствующий финансовый год устанавливается в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года», — уточняется в материалах.  RNS

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